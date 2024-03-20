Çin gösterge kredi faiz oranlarını değiştirmedi

Çin Merkez Bankası bir ve beş yıllık kredi faiz oranlarını sırasıyla yüzde 3,45 ve yüzde 3,95'te değiştirmeme kararı aldı.

Bir yıllık LPR, çoğu hane ve şirket kredisi için sabit nokta görevi olurken, beş yıllık LPR, çoğu mülk ipoteği için referans noktası oldu.

Ekonomistler her iki gösterge kredi oranının da değişikliğe gidilmeyeceğini tahmin ediyordu.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun (CSRC) yeni başkanı Wu Qing'in, komitede selefi Yi Huiman'ın yerini aldığını açıkladı.

Yapılan açıklama kapsamında, Komite'ye Pekin Üniversitesi'nden Huang Yiping ve Tsinghua Üniversitesi'nden Huang Haizhou olmak üzere iki yeni akademik üyenin de eklendiği paylaşıldı.