Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın hayvanseverliklerinin altında ne olduğu ortaya çıktı. Meğer 2 şirketleri varmış

Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin yayınlanmasının ardın bir grup bu teklifi desteklerken diğer grup ise teklife lanet yağdırdı.

Sosyal medyada her canlının yaşam hakkı olduğunu söyleyerek sokaklara çıkanların büyük çoğunluğunun hayvan sever ya da hayvan hakları konusunda gerçekten bir çabası olmadığı ve hatta hayvanlar üzerinden kendi çıkarları olduğu iddia edildi.

Diğer grup ise başıboş sokak köpeklerinin toplatılması konusunda teklifi desteklediğini çünkü yetişkin, çocuk ve diğer canlılara sokak köpeklerinin zarar verdiğini anlatmaya çalıştı.

PINAR ALTUĞ VE YAĞMUR ATACAN ÇİFTİ İLE İLGİLİ İDDİALAR SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada da kullanıcılar ikiye bölünürken, sokak hayvanları ile ilgili sık sık paylaşım yapan ünlülerden biri olan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti ile ilgili dikkat çeken bir iddia paylaşılmaya başlandı.

"Abesa_irca" kullanıcı adlı sosyal medya hesabında yer alan iddialara göre, PInar Altuğ Atacan'ın ve eşi Yağmur Atacan'ın köpek yemi ve ürünleri satan iki firmaları olduğu, bu firmalarda tavşan etli ve kaz ciğerli hayvan yemlerinin satıldığı ileri sürüldü. Ayrıca Pınar Altuğ Atacan'ın sosyal medya hesabından sık sık sponsorluklar alarak tavuk eti yemeye teşvik etmeye çalıştığı iddiaları da yer aldı.

Söz konusu paylaşımlarda şu iddialara yer verildi:

(Abesa_irca'nın paylaşmış olduğu bu tweetteki Yağmur Atacan'ın paylaşımlarının yer aldığı fotoğraflar aşağıda yer almaktadır.)