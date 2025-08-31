Pınar Altuğ'dan sosyal medyayı karıştıran bikinili poz! Gelen yorum çıldırttı

"Çocuklar Duymasın" dizisinin unutulmaz Meltem'i Pınar Altuğ, 50 yaşına rağmen fit fiziği ve enerjisiyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz günlerde yoga hocasıyla yaptığı akrobatik hareketleri paylaşan Altuğ, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Pınar Altuğ'un yogası tartışma yarattı! Sosyal medyadan mesaj yağdı

Bu kez eşi Yağmur Atacan ile Bodrum tatilinden romantik kareler yayınladı. Instagram'da 1.6 milyon takipçisi olan Altuğ, bikiniyle kumsalda sarmaş dolaş pozlarını "Yaz bitmesin" notuyla paylaştı. 2008'den beri evli olan çiftin 17 yıllık mutluluğu, kızı Su Atacan'ın da katkısıyla örnek bir aile portresi çiziyor. Altuğ'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı; hayranlar "Yıllara meydan okuyorsun" ve "Harika çift" yorumlarıyla destek yağdırdı.

Altuğ, sağlıklı yaşam ve spora olan tutkusunu her fırsatta vurguluyor. Yoga videosunda erkek hocasıyla yakın temas eleştirilerine "Neden? Siz her dokunduğunuz karşı cinse halleniyor musunuz?" diye yanıt vermişti. Bu paylaşım da benzer şekilde ilgi odağı oldu, ancak beklenmedik bir yorum her şeyi değiştirdi. Ünlü oyuncu, bikinili pozlara gelen uygunsuz bir mesaja sert tepki gösterdi.

Pınar Altuğ ateş püskürdü!

"DONSUZ ÇIKIN ORTALIĞA" KRİZİ SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Paylaşımın yorumlarında bir kullanıcı, Pınar Altuğ'a "Donsuz çıkın ortalığa" diye yazdı. Bu cinsiyetçi ve tacizkar ifade, sosyal medyada infial yarattı. Altuğ, bu skandal yoruma anında tepki vererek hesabından sildi ve muhtemelen engelledi. Ünlü oyuncu, geçmişte benzer eleştirilere karşı sessiz kalmamasıyla biliniyor. Örneğin yoga paylaşımında "Yağmur Bey kıskanmıyor mu?" sorusuna "Neden kıskansın ki!" diye cevap vermişti. Bu olay da Altuğ'un sinirlerini bozdu; kaynaklar, oyuncunun "Bu tür yorumlar tacizden öte, hukuki işlem düşüneceğim" dediğini belirtti.

Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü: Bazıları "Utanç verici, kadınları objeleştirme!" diye destek verirken, diğerleri "Ünlüler paylaşım yapınca böyle oluyor" yorumu yaptı. Altuğ'un eşi Yağmur Atacan da sessiz kalmadı; geçmiş paylaşımlarda eşini öven Atacan, bu kez dolaylı olarak "Biz mutluyuz, karalama yok" mesajı verdi. Çiftin aralarındaki 9 yaş farkı da zaman zaman gündeme gelse de, 2009 doğumlu kızları Su ile aileleri sağlam duruyor. Pınar Altuğ, Vikipedi profiline göre mankenlikten oyunculuğa uzanan kariyerinde hep cesur adımlar attı; bu olay da onun sınırlarını koruma kararlılığını gösteriyor.

