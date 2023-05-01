Pınar Aylin güzelliği ile yıllara meydan okuyor. 90'lara damga vurmuştu

90'lara damga vuran isimlerden biri olan Pınar Aylin, uzun zamandır sektörden uzak bir yaşam sürüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan ünlü şarkıcının son hali ise çok beğenildi. Pınar Aylin'e bakan bir daha baktı.

Pınar Aylin güzelliği ile yıllara meydan okuyor. 90'lara damga vurmuştu

90'lara damga vuran isimlerden biri olan Pınar Aylin, uzun zamandır sektörden uzak bir yaşam sürüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan ünlü şarkıcının son hali ise çok beğenildi. Pınar Aylin'e bakan bir daha baktı.

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Sosyal medyada paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen Pınar Aylin'in son paylaşımına beğeni yağdı.

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1999 yılında bankacı Mert Tokatlıoğlu'yla evlenen Pınar Aylin, bu evliliğinden Maya adında bir kız çocuğu sahibi oldu.

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İlk evliliği 8 sene süren Aylin, 2014 yılında da Süleyman Erbayken ile evlendi. Magazinden uzak bir yaşamı kendisine seçen Aylin, son hali ile sosyal medyada beğeni topladı.

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Neredeyse hiç değişmemiş olan ünlü şarkıcıya sosyal medyada; ''Güzelliğiniz baş döndürücü'', ''Yıllara meydan okumak bu olsa gerek'', ''Çok güzelsiniz'' gibi yorumlar yapıldı.

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