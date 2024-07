Piyangoda milyonlar kazanan adam kazada öldü. Paraları tam harcayacaktı nasip olmadı

Yaklaşık 30 yıl önce İrlanda piyangosunda 5 milyon euro kazanan “Fare” lakaplı Michael Kelly, 4 Temmuz’da Türkiye’de bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Eşi Ann ve kızıyla birlikte Türkiye'de tatil yapan Michael’in burada mülk sahibi olduğu da biliniyor.

TARİHİN DÖRDÜNCÜ EN BÜYÜK ÖDÜLÜ

1997 yılında o dönemdeki dördüncü en büyük ödülünü kazanan Michael ve Ann, bir rekora imza atmışlardı.

Bugünün değeriyle yaklaşık 4,74 milyon euro'ya denk gelen parayı kazanan çift, o zamanlar bu kadar büyük bir miktar para kazanmanın getirdiği bazı korkulara sahip olduklarını dile getirmişlerdi.

KORKULARI GERÇEK OLDU

Eşi Ann, piyangoyu kazandıktan sonra verdikleri bir röportajda "Umarız hep birlikte mutlu olmaya devam ederiz" demişti.

ÖLÜM HABERİ BÖYLE DUYURULDU

Michael için ülkesinde verilen ölü haberi şöyle; 'Michael "Mouse" Kelly Ballaghanoher, Banagher Road, Birr, Co. Offaly, 4 Temmuz 2024'te (trajik bir şekilde) Türkiye'de tatil yaparken hayatını kaybetti.

'Cenaze düzenlemeleri yapılacak. Huzur içinde yatsın.'

YORUM YAĞDI

Micahel’in ölüm haberinin altına sosyal medyada şu yorumlar yapıldı:

'Çok üzücü bir haber. Aileye başsağlığı dileriz. Huzur içinde yat Mouse, gerçek bir beyefendi ve büyük bir Birr ve Offaly destekçisi.'

'Fareye cennetin nuru. Kalbi kırılan aileniz adına harap oldu. Hepinize başsağlığı dileriz. Cennette huzur içinde yat.'

"Ann ve Kelly ailesine en derin başsağlığı dileklerimle. Çok üzücü bir haber. Bu korkunç dönemde hepinizi düşünüyorum"

“Siz Ann'e ve ailenize içtenlikle taziyelerimi sunuyorum. Michael saf bir beyefendiydi ve Birr sokağında karşılaştığı her insana her zaman vakit ayırırdı. Hiç değişmedi. Her zaman kocaman bir gülümsemeyle kendisiydi. Eminim Ann, son dört gün içinde çok şey yaşadın. Bu durumu atlatabilmenizi sağlayacak aileniz ve sevgili dostlarınız var. Şimdi seni ve aileni düşünüyorum, Tanrı korusun ve Michael için RIP'i bağışlasın."