Piyasa değeri 7,5 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: İHA
Piyasa değeri 7,5 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi

Çanakkale’de polis ekipleri piyasa değeri 7,5 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale’de polis ekipleri uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 şüphelinin üst ve araç aramalarında, 423,34 gram metamfetamin, 44,26 gram kokain, 61,89 gram skunk ve 246 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 7,5 milyon TL olarak değerlendirilen uyuşturucular için 2 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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