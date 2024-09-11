Piyasalar gözünü ABD'den gelecek rakama çevirdi

Güncel piyasa gelişmelerini kapsamlı bir şekilde özetlemişsiniz. Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde küresel piyasalarda belirsizlik ve dalgalanma hakim. Analistlerin beklentilerine göre, enflasyonda olası bir yumuşama, Fed'in Eylül ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığını artırabilir. Ancak şu anda piyasalarda, Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı beklentisi daha güçlü görünüyor.

Ayrıca, Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr'ın açıklamaları, büyük bankaların sermaye gerekliliklerinde %9'luk bir artış öngören düzenlemeleri içeriyor. Bu durum, finansal kurumlar üzerinde yeni baskılara neden olabilir.

ABD borsalarında ise teknoloji hisseleri pozitif bir seyir izlerken, bazı büyük bankaların hisselerinde kayıplar görüldü. JPMorgan Chase ve Goldman Sachs gibi bankaların hisseleri, olumsuz beklentiler nedeniyle düşüş kaydetti. Kripto para piyasasında ise ABD başkanlık yarışı sonrası yaşanan gelişmeler ve Donald Trump'ın performansının beklentileri karşılayamaması Bitcoin'de düşüşe yol açtı.

Küresel piyasalarda pozitif hava

Avrupa piyasalarında da satış baskısı dikkat çekerken, ECB'nin faiz kararı ve başkan Christine Lagarde'ın açıklamaları yakından takip edilecek. Özellikle otomotiv sektöründe, BMW ve Volkswagen gibi büyük şirketlerin hisselerindeki düşüşler ön planda. Asya piyasalarında ise Japonya Merkez Bankası'nın açıklamaları sonrası Japon yeni güçlenirken, borsalarda genel olarak negatif bir seyir izleniyor.

Türkiye piyasalarında Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi hafif bir düşüşle günü tamamlarken, Dolar/TL kuru hafif bir yükselişle işlem görüyor. Bugün açıklanacak olan yurt içi ve yurt dışı ekonomik veriler, piyasalara yön verebilir.

Bugünkü veriler arasında İngiltere'nin sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi, Türkiye'nin perakende satışları ve ABD'nin Tüketici Fiyat Endeksi gibi önemli veriler bulunuyor. Bu veriler, hem küresel hem de yerel piyasalarda oynaklığı artırabilir.

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