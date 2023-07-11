Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın ve doları olanlara kritik uyarı

Altın ve doların seyrini önceden tahmin edebilen ekonomist İslam Memiş bu kez de altın ve doları olan yatırımcılara uyarılarda bulundu.

Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın ve doları olanlara kritik uyarı

Editör: Osmancan EROK

Ekonomist İslam Memiş, altın ve doları olan yatırımcıları uyardı.

Dolar dün güne kapanışını 26 TL seviyelerinden yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.0975 liradan, satış fiyatı ise 26.1053 liradan işlem gördü.

Yüzde 0.14'lük bir değişim yaşayan Euro ise birkaç gündür yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Bir önceki kapanışını 28.6 TL'den yapan Euro 28 TL seviyelerinden satış yapıyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yeni hedefini açıkladı. Altın ve dolar fiyatına dikkat çeken uzman isim, yatırım aracının Euro olması gerektiğini vurguladı.

"SABIRLI OLUN, ACELE ETMEYİN"

Dolar 28 lira olduğunda Euro'nun 30 TL olacağını ifade eden Memiş, böyle bir durumda elinde TL olanların beklemede kalmasını isteyerek dolarda çekilme yaşanacağını vurguladı.

Altın fiyatlarına ilişkin de konuşan Memiş, "Altın ons fiyatları 1925 dolarlara gelirken 1920-1935 aralığında olacağı bekleniyor. Temmuz ayında 1860 ile 1960 dolar aralığında takip edecek. Gram altın şuan TL piyasasında 1622-1632 seviyelerinde. Göbek seviyesine yılın ikinci yarısında başlanırken dolar kurunun 24 TL olması gerekiyor. Bu yüzden elinde TL bulunduranlar biraz sabırlı olmalı ve yatırım için acele etmemeli." dedi.

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