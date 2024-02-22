Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın faiz kararında

Kaynak: Haber Merkezi
Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın faiz kararında
Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın şubat ayı faiz kararında.Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak.

Merkez Bankası faizi artıracak mı sabit mi tutacak? İşte bu soruya yanıtı bugünkü Para Politikası Kurulu'nun yapacağı toplantıda verilecek.

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan Para Politikası Kurulu'na bugün ilk kez öncülük edecek. Faiz kararı saat 14.00 açıklanacak.

TCMB son toplantısında 250 baz puanlık faiz artırımına gitmişti. Böylece Politika faizi yüzde 8,5'dan başlayan yolculuğu yüzde 45'e ulaşmıştı.

Karar metninde, gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı belirtildi.Hem yabancı hem de Türk ekonomistlerin beklentisi bankanın faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Ancak yeterli görmeyenler de var.

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