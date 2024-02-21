CHP ile Saadet Partisi anlaştı. Adaylık krizi çözüldü

Kaynak: AA
CHP ile Saadet Partisi anlaştı. Adaylık krizi çözüldü
Manisa'da CHP adayları, Saadet Partisi logosu altında seçime girecek.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'nin belediye başkanı adayı Zeki Bilgin ile meclis üyeleri aday listesi, belirtilen süre içinde teslim edilmediği gerekçesiyle ilçe seçim kurulu tarafından kabul edilmedi, CHP adaylarının Saadet Partisi listesinden seçime girmesi için başvuru yapılacağı bildirildi.

Saruhanlı İlçe Seçim Kurulu, bazı siyasi parti temsilcilerinin, "CHP'nin belediye başkanı ve meclis üyesi adayları listesinin süresinde teslim edilmemesi sebebiyle reddedilmesi" talebiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda yapılan oylama ile birlikte CHP'nin aday listesinin süresi içinde teslim edilmediği gerekçesiyle kabul edilmemesine karar verildi.

CHP'nin belediye başkanı adayı olan Zeki Bilgin ile meclis üyesi adaylarının içinde bulunduğu toplu listenin dün saat 17.00'ye kadar teslim edilmesi gerekirken saat 17.08'de teslim tutanağına geçirildiği bildirildi.

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"SAADET PARTİSİ LİSTESİNDEN SEÇİME GİRECEĞİZ"

İl Seçim Kurulu’nun kararından sonra CHP Manisa il yönetimi, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, belediye hizmet binasında bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından açıklama yapan CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Saadet Partisi Manisa İl Başkanı Abdullah Yılmaz ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve Saruhanlı'da yerel seçime Saadet Partisi'nin listesiyle girme kararı aldıklarını duyurdu.

Özalper, "Bundan sonraki süreçte daha önceki ittifak ortağımız ama şimdi de birlikte Türkiye ittifakını birlikte kuracağımız Saadet Partisi ile Zeki başkanımızın Saadet Partisi'nden belediye başkan adaylığı başvurusunu yapmak üzere seçim kuruluna gidiyoruz, başvurumuzu yapacağız. Saruhanlı'da seçime Saadet Partisi logosuyla gireceğiz” ifadelerini kullandı.

Zeki Bilgin ise listeyi teslim etmek için kurula dün saat 16.55’te gittiklerini ilgili müdürün odasında olmadığını, yerine geldiğinde ise kendilerine geç kaldıklarının açıklandığını söyledi.

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