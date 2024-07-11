Piyasanın beklediği haber geldi. Altında ibre bir anda yön değiştirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Piyasanın beklediği haber geldi. Altında ibre bir anda yön değiştirdi

Piyasaların beklediği ABD enflasyon rakamlarının ardından açıklamasının ardından altın fiyatları da hareketlenmeye başladı.

Tüm piyasaların beklediği ABD haziran ayı enflasyon rakamlarının beklentinin altında gerçekleşti. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziranda aylık yüzde 0.1 yıllık bazdaysa yüzde 3 yükseldi. ABD enflasyon rakamları altın fiyatlarının da dalgalanmasına neden oldu.

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ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon rakamlarının sonrasında altın fiyatların yükseliş yüzde 1.5'ları buldu.

ABD' de yüzde 3,3'ten yüzde 3,1'e doğru gerilemesi beklenen yıllık enflasyon yüzde 3.0 olarak beklentinin altında geldi. Bu rakam da Fed'in faiz indirimlerine başlayacağı yönündeki beklentileri artırdı.

ABD enflasyon verisinin açıklamasının ardından altın fiyatları da hareketlendi. TÜFE'nin beklentilerin altında gerçekleşmesiyle ons altın, 2 bin 406 dolara kadar yükseldi.

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İÇ PİYASADAKİ ALTIN FİYATLARI DA ETKİLENDİ

Kapalıçarşı'da altının gramı sabah saatlerinde 2 bin 522 liradan işlem görmeye başlamıştı.

Gram altın 2 bin 538 lira

Çeyrek altın 4 bin 088 lira

Yarım altın 8 bin 201 lira

Cumhuriyet altını 16 bin 755 lira

ONS altın 2,407 dolar

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