PKK: Asıl hedef, tekçi Türkiye’yi değiştirmek!

DEM Parti heyetinin, MHP ile gerçekleşen görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısından sonra yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin demokratikleşme süreci, DEM Parti İmralı Heyetinin Sayın Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme ve PKK'nin 12 Mayıs'ta açıkladığı kongre kararları ele alındı. Sürecin ilerlemesi için atılması gereken adımlar, Meclis’in üstleneceği rol, yeni yargı paketi, Meclis'te kurulması beklenen komisyon ve anayasa gibi konular ele alındı. Bahçeli'nin de çağrısını yaptığı TBMM bünyesinde tam yetkili bir komisyonun oluşturulmasının ve siyasi partilerin bu sürece aktif şekilde dahil olmasını sağlayacak bir yöntem benimsenmesinin kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.” denildi.

AKP'li Efkan Ala ise "Silah bırakma süreci yaz aylarında tamamlanabilir. MİT'ten raporlar gelecek. Onlar, çalışmalarını yürütüyorlar. Bu çalışmaların bir aşamasında da, Meclis'in, ondan sonra başka kurumların devreye girmesi ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Aşama aşama gidiyoruz. Şu anda mekanizmalar çalışacak, silahlar teslim edilmeye başlanacak. Ondan sonra, Meclis komisyonu devreye girecektir." diye bir açıklama yaptı.

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Peki PKK ne diyor bu hazırlıklara?

PKK’nın bağlı olduğu KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Besê Hozat, “Savaşçıların elinden silahları ancak Önder Apo alır" dedi.

Bese Hozat, örgüte yakın bir kanalda şöyle konuştu:

“Giderek İsrail bölgede hegemonik güç oluyor. ABD, İngiltere ve batının ciddi desteği tüm bölge üzerinden etkisi giderek artıyor. Bu gelişmeler doğrudan Kürtleri de etkiliyor. Kürtler de bu gelişmelerin, savaşın tam merkezindedir. Bütün bu güçlerin İsrail ve ABD başta olmak üzere Kürtler üzerinden ciddi hesapları, planları var. Bu dizaynda kendi çıkarları, İsrail’in güvenliği temelinden bir şekilde Kürtlere de yer vermek isteyen bir politika, strateji izleniyor. Tüm bu gelişmeler Türk devletini ciddi bir şekilde ürküttü. Özellikle devletin ‘beka’ kaygısını yaşayan devletin içindeki kesimlerde bu ciddi bir kaygıya yol açtı. 52 yılı bulan özgürlük mücadelesi Kürdistan ve bölge ve dünyada çok önemli değerler ortaya çıkardı.”

PKK’nin 12. Kongresine ilişkin olarak Hozat, tüm baskılara rağmen örgütün ayakta kaldığını ve bu süreçte devletin İmralı’da Abdullah Öcalan ile yeniden temas kurduğunu belirtti. Öcalan’ın Bahçeli’nin açıklamalarını devletin resmi aklı olarak değerlendirdiğini ve buna karşılık bir inisiyatif geliştirerek harekete çağrı yaptığını, kongrenin de Öcalan’ın perspektifleri doğrultusunda toplandığını ifade etti.

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Besê Hozat, PKK’nin 12’nci Kongresi'nde alınan “fesih ve silahlı mücadeleyi sonlandırma” kararının, Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğü sağlanmadan hayata geçirilemeyeceğini söyledi. Hozat, sürecin pratikleşmesi için demokratik siyaset hakkının tanınması, hukuki düzenlemelerin yapılması ve Öcalan’ın özgür çalışma koşullarının sağlanması gerektiğini belirtti.

Muhalefet partilerinin sürece destek verdiğini ancak bunun yetersiz kaldığını belirten Hozat, CHP’ye yönelik şu çağrıda bulundu:

“CHP, Meclis’te bu süreci gündeme alan komisyonlar kurulması için adım atmalı. Önder Apo’nun muhataplığını tanımalı. CHP, eğer hukukun üstünlüğü, güçler ayrılığı, özgürlük ve eşitliği savunuyorsa, bu süreci daha cesur sahiplenmelidir.”

CHP ve muhalefet içinden sürece dair eleştirileri de yanıtlayan Hozat, “Kürtlerin Türkiye’nin sınırları, bayrağı ya da laiklik ile bir sorunu yok. Sorun, tekçi, inkârcı, faşist devlet yapısıyladır. Demokratik Cumhuriyet hedefleniyor, bu da tüm Türkiye’yi değiştirecek bir adımdır” dedi.

Yani Türkiye’yi dönüştürmek için sadece AKP değil, PKK da CHP desteğini olmazsa olmaz görüyor! CHP’ye yönelik ikna operasyonlarının asıl sebebi de bu...

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Süreçte yer alanların hangi amaçlara hizmet ettiğini gösteren bu açıklamalar, yorum gerektirmeyecek kadar net.

Görüldüğü gibi Yeni Anayasa talebinin asıl sahibi PKK’dan önce ABD ve İsrail... Hedef ise İsrail güdümlü Ortadoğu Birleşik Devletleri kurmak... “Tekçi, faşist” dedikleri Türk devletini ortadan kaldırmak isteyen de PKK’dan önce ABD ve İsrail...

“Terörsüz Türkiye” için terör örgütünün hedeflerine ulaşması gerekiyor... Süreç te zaten Türkiye’de fiilen ortadan kaldırılan Türk egemenliğini, Anayasal olarak da sona erdirmeye göre ayarlandı...