PKK, Suriye’de Mao yöntemine mi hazırlık yapıyor?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı olarak parti grubunda yaptığı açıklamada “Şam'ın kahraman evlatlarını, zulme ve zalime boyun eğmeyen evlatlarını şahsım, partim ve ülkem adına saygıyla selamlıyorum, zaferleri hayırlı olsun diyorum. Bizleri bu günlere eriştiren, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşturduğunu gösteren rabbimize hamd olsun.” dedi.

Erdoğan, özetle “Yeni yönetimin lideri sayın Şara’nın, bu süreci iyi idare ettiğini ılımlı mesajları ile görüyoruz. Güvenlikten ticarete kadar Suriye'ye destek vereceğiz. DEAŞ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin başını ezmekte kararlıyız. Bölücü caniler ya silahlarını bırakacak ya da silahları ile Suriye topraklarına gömülecek. Kürt kardeşlerimiz ile aramıza duvar örmek isteyen terör örgütünü ortadan kaldıracağız. Suriye ne kadar hızlı ayağa kalkarsa vatan hasreti çeken kardeşlerimizin dönüşü de o kadar hız kazanacaktır. Dönmek isteyenlere her türlü kolaylığı sağlayacağız. Dönmek isteyene yardımcı olacağız ama kimseyi zorla göndermeyeceğiz. Türkiye'nin ekonomik, akademik, bilimse ve ticari hayatına katkı yapan kardeşlerimizde kalmak isteyenlere kapımızı kapatmayacağız. Muhalefet bu süreci zehirlemeye çalışacaktır.” diye konuştu.

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Görüldüğü gibi bir terör örgütü liderine daha artık “sayın” denilmektedir. Diğeri de zaten Meclis’te konuşmaya davet edilmiştir. Hani terörle bir yere varılamazdı?

Erdoğan’ın sözlerine paralel olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ocak-Temmuz 2025 döneminde, her Suriyeli aileden bir kişiye hazırlık için 3 kez giriş-çıkış hakkı tanınacağını söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise “Ülkemizdeki Suriyelilerin ivedilikle geri dönüşlerinin temin ve tesisi gerekiyor. Yani Esad gitmiştir, misafirlik de bitmiştir.” diye uyarıda bulundu.

Dervişoğlu, “Ülkesinden ayrılmış Suriyelilerin geriye dönüşlerini kolaylaştıracak bir eylem bütünlüğü içerisinde hareket edilmesi iktidar için bir tercih değil, mecburiyettir. Türkiye, Suriye iç savaşının daha fazla faturasını ödeyemez." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, Suriye'deki Türkmenlerin haklarının korunmasını da isteyerek, "Irak Türkmenlerinin başına gelenler, Suriye Türkmenlerinin de başına gelecek midir?" sorusunu yöneltti.

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BBC, ABD’nin SDG dediği Suriye’deki PKK/PYD/YPG yapılanması hakkında bilgi içeren “SDG: 'Suriye ordusuna katılım konusu doğrudan bizimle konuşulmalı” başlıklı haberinde şu bilgileri verdi:

“Suriye'de silahlı isyancı örgütlerin Savunma Bakanlığı çatısı altında toplanması konusunda anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Duyuru Genel Komutanlık isimli Telegram hesabından yapıldı.

Paylaşımda ülkenin fiili lideri konumundaki Ahmed eş-Şara, bazıları askeri üniformalı kişilerin ellerini sıkarken görülüyor.

Anlaşmayı kabul ederek, yeni yönetim çatısı altına girmeyi kabul eden grupların kimler olduğu açıklanmadı.

Ancak yapılan açıklamalardan SDG'nin bu gruplar arasında olmadığı sonucu çıkıyor.

Fransız AFP haber ajansına konuşan SDG sözcüsü Ferhad Şami, Savunma Bakanlığı çatısı altına girmeleri konusunun örgütle doğrudan konuşulması gerektiğini savundu.

Suriye ordusuna katılmalarının ‘tüm Suriye'yi’ güçlendireceğini söyleyen Şami, ‘SDG'nin Şam ile diyalog kurmayı tüm sorunların çözümü için tercih edeceğini’ de ekledi.

İdlib'de konuşlu HTŞ hiyerarşisine dahil silahlı grupların içinde Orta Asya, Rusya ve Avrupa'nın bazı bölgelerinden gelen savaşçılar var. Bu yabancı savaşçıların, Suriye vatandaşlığı olmadan, bu çatı altına nasıl alınacağı net değil.”

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Bana göre PKK’nın Suriye ordusuna dahil edilmesi, yeni Suriye ordusunu PKK ordusu haline getirir. Mao’nun, büyük yürüyüş sırasında eriyen ve 10 bin kişi kalan ordusu, Çan Kay Şek tarafından affedilerek orduya dağıtılmış, ancak sıkı bir ideolojik eğitim almış bu 10 bin kişi, bütün orduyu Mao’ya inandırmış ve böylece Çan Kay Şek, Çin yönetimini bırakıp Tayvan adasına kaçmak ve burada bugünkü Milliyetçi Çin denilen devleti kurmak zorunda kalmıştı.

Bu bağlamda Türkiye’nin “yabancı savaşçıların Suriye’yi terk etmesi ve kalanların da silah bırakması” söylemi doğrudur ama kimse mecbur edilmedikçe silah bırakmaz! Arkasındaki ABD desteği kesilmedikçe, PKK/PYD/YPG yapısı, Suriye ordusunun içine alınsa da Türkiye için tehdit olmaya devam eder. Zaten böyle bir durumda, Suriye, PKK devleti olur...