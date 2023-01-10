PKK'dan kaçan terör örgütü üyesi teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
PKK'ya 2011 yılında katılan örgüt mensubunun, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
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