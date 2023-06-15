PKK’lı teröristin tecavüz ettiği 17 yaşındaki kız intihar etti

PKK'nın Suriye'deki gençlik yapılanması üyesi bir terörist 17 yaşındaki Suriyeli Kürt bir kıza tecavüz etti. Hamile kalan genç kız intihar etti.

PKK’lı teröristin tecavüz ettiği 17 yaşındaki kız intihar etti

Odatv’de yer alan bilgilere göre, terör örgütü PKK, bir genç kızın istismarına ve ölümüne sebep oldu.

Örgütün Suriye'deki gençlik yapılanması Civanen Şoreşger'in sözde liderlerinden Velid Feyaz Ebdi adlı terörist, Ayn-El-Arab kırsalındaki El-Kasimiye köyünde 17 yaşındaki Suriyeli Kürt kızı Mizgin Bahedin'e tecavüz etti.

GENÇ KIZ İNTİHAR ETTİ

Tecavüze uğrayan 17 yaşındaki Suriyeli Kürt kız Mizgin Behaddin Hac Halil hamile kaldı ve daha sonra kendisini asarak intihar etti.

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Ayn-El-Arab kırsalında yaşayan halk, çocuk tecavüzcüsünün yargılanmasını talep etti ancak terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG yöneticileri, tecavüzcü teröriste soruşturma açılmasını engelledi.

Mağdur olan ve intihar eden kızın ailesinin örgüte üye akrabalarının, yaşanan olaydan sonra örgütten ayrıldığı aktarıldı.

Öte yandan terör örgütü PKK, daha önce de çocuk istimarı ve tecavüzleriyle gündeme geldi.

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