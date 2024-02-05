PKK'lı teröristler ABD üssünden çıktı. İran yanlısı gruplar vurdu

Kaynak: Reuters
PKK'lı teröristler ABD üssünden çıktı. İran yanlısı gruplar vurdu
Gerginliğin hız kesmeden devam ettiği Suriye'de, ABD'nin açıkça desteklediği terör örgütünün çok sayıda üyesi düzenlenen saldırıda öldürüldü.

Kaosun ve şiddetin bitmek bilmediği Suriye'de insansız hava araçlarının saldırısıyla terör örgütünün ABD destekli uzantılarına büyük darbe indirildi.

Suriye'nin Deyrizor bölgesinde Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgelerden gelen silahlı grupların İHA ile düzenlediği saldırıda terör örgütü üyesi 6 kişi öldürüldü.

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Omurgasını terör örgütü PKK-PYD-YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) sözde sözcüsü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İHA'nın Al-Omar petrol sahasında bulunan bir ABD üssünde SDG’nin eğitildiği komando akademisini vurduğunu ve 6 terör örgütü mensubunun öldüğünü duyurdu.

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SALDIRIYI ÜSTLENDİLER

İran destekli birçok Irak merkezli silahlı grubun çatı örgütü olarak bilinen Irak İslami Direnişi bugün El-Ömer bölgesine gerçekleştirilen İHA saldırısının sorumluluğunu üstlenerek dünkü saldırıyı kendisinin düzenlediğini ilan etti.

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Washington, bu ayın başlarında Ürdün'deki bir ABD karakoluna düzenlenen ve üç Amerikan askerinin ölümüne yol açan insansız hava aracı saldırısından söz konusu grubu sorumlu tutuyor.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'taki ABD Maslahatgüzarını geri çağırarak, ülkedeki "askeri ve sivil mevzileri hedef alan saldırılara" ilişkin resmi bir protesto notası yayınladı.

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