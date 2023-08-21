PKK’nın birlik olduğu 20 örgütü tek tek deşifre etti. PKK’lı teröristten Suriye itirafı

23 Temmuz 2023'te Rasulayn'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı T.A. birkaç gün sonra verdiği ifadede terör örgütünün Suriye yapılanmasına ilişkin önemli bilgileri deşifre etti.

Yeni Şafak’ın haberine göre; T.A.'nın, Afrin'de suikast biriminde yer aldığı, PKK/YPG'nin ağır silahlar birimi ve sözde komando birliklerinde hem tabur hem de tugay komutanlığı yaptığı için kritik bilgilere sahip olduğu belirtiliyor.

T.A. son 11 yıldır terör örgütü PKK bünyesinde veya PKK ile yakın işbirliği içinde 20 silahlı örgütü anlattı.

İşte o terör örgütleri:

1- YPG: PKK/KCK'nın Suriye topraklarında 2011 yılında kurduğu silahlı terör örgütü. İsmi 'Yekineyen Parastina Gel-Halk Savunma Birimleri'dir. YPG Komutanı Mahmut Berhadan'dır.

2- YPJ: YPG'nin kadın kuruluşudur. İsmi 'Yekineyen Parastina Jin-Kadın Koruma Birimleri'dir. 2012 yılında kuruldu. Başında Beritan Dersim var.

3- Selçuklular Tugayı: Münbiç bölgesinde. SDG (Suriye Demokratik Güçleri) bünyesinde, YPG ile ittifak halindedir. 2013 yılında kuruldu.

4- Kuzey Güneş Taburu: Münbiç, Rakka ve Haseke'de aktif. Kuruluş tarihleri Nisan 2014. SDG içinde yer alıyor.

5- Anti Terör Birimleri (Yekineyen Anti Terör): YPG içinde sıkı eğitimden geçirilmiş örgüt üyelerinden oluşur. 2014'te kuruldu. ABD özel kuvvetleri eğitim veriyor. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında TSK'ya karşı çatışmalara girdiler.

6- Asayiş Özel Kuvvetleri (Hezin Asayişa Teybet): 2016'da kuruldu. YPG'nin asayiş birimidir.

7- Kürt Cephesi (Jabhat Al-Akrad ve Eniya Kurdan): Ağustos 2016'da kuruldu. Halep ve Rakka'da etkin. SDG bünyesinde bulunuyor.

8- Süryani Askeri Konseyi (MFS-Mawtbo Fulhoyo Suryoyo): Ocak 2013'te kuruldu. Suriye'nin kuzey hattındaki silahlı terör örgütüdür. Barış Pınarı, Zeytin Dalı'nda Mehmetçik'e karşı çatışmalara katıldı.

9- Rakka Devrimciler Tugayı (Liwa Thuwwar Ar-Raqqah): Eylül 2012'de Rakka'da kuruldu. Ayn İsa ve Rakka'da aktif. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatlarında YPG ile birlikte Mehmetçik'e karşı savaştı.

10- Devrimciler Ordusu (Jayş Al-Thuwwa): Mayıs 2015'te kuruldu. Araplar, Kürtler ve Türkmenlerden oluşuyor. Barış Pınarı, Zeytin Dalı operasyonlarında TSK'ya karşı çatışmalara girdi.

11- Rojava İç Güvenlik Güçleri (Asayişa Rojava): 2012 yılında kuruldu. YPG'nin sözde polis teşkilatıdır.

12- Habur Muhafızları (Khabour Mawtba): 2012 yılında kuruldu. Asurluların çoğunlukta bulunduğu Haseke'de ve Habur Vadisi'nde kuruldu. Süryanilerden oluşuyor. YPG terör örgütü ile müttefik. Bulunduğu bölgelerde Mehmetçik'e karşı savaşıyor.

13- Deyrizor Askeri Konseyi: 2016 yılında kuruldu. Çoğunluğu Araplardan oluşur. Deyrizor, Rakka ve Haseke'de etkin. YPG terör örgütü ile müttefiktir. Bulunduğu bölgelerde Mehmetçik ile çatışmalaa giriyor.

14- Uluslararası Özgürlük Taburu (Tabura Azadiya Internasyonal): 2015 yılında Rasulayn'da kuruldu. Solcu yabancı savaşçılardan oluşan bir gruptur. Barış Pınarı Harekatı, Zeytin Dalı ve Pençe-Kilit'te TSK'ya karşı savaştı ve savaşmaya devam ediyor.

15- Toplumsal Savunma Güçleri (Hezen Parastina Civaki): 2015 yılında Afrin'de kuruldu. Doğrudan YPG'ye bağlı. Kırsal kesimdeki yerel güçlerden oluşuyor.

16- Toplumsal Savunma Güçleri (Hezen Parastina Jin): Kadın teröristlerin birimi.

17- Menbiç Askeri Şurası (MMC): 2016 yılında Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajında başta 'Kuzey Güneş Taburu' olmak üzere SDG'deki birkaç grup tarafından kuruldu. YPG'nin sorumluluğunda ancak ABD ve Fransa gibi yabancı ülkelerin hizmetindedir.

18- Cesurların Kuvvetleri (Al-Sanadid Kuvvetleri): Tilhemis bölgesinde konuşlu. 2013 yılında DEAŞ'a karşı savaşmak için kuruldu. YPG terör örgütü ile sıkı ittifak halinde. Kendilerine 'kızıl ölümün yürüyüşçüleri' diyorlar. TSK'ya karşı da çatışmalara giriyor.

19- Ulusal Savunma Kuvvetleri (Quwat Ad-Difa Al-Watani): 2012 yılında Suriye ordusunun yarı zamanlı gönüllü bileşeni olarak örgütlendi. "Golan Alayı", "Kuneytra Şahinleri Tugayı" ve "Al-Shaitat Kabilesi Milisleri" birimleri vardır. İran, Rusya ve YPG ile müttefiktir. ÖSO ve TSK'ya karşı savaşıyor.

20- Süryani Güvenlik Polisi (Mawtbo D'Sutoro Suryoyo): 2012 yılında kuruldu. Suriye'nin kuzeyi ve doğusunda Hıristiyan Süryani bölgelerin sözde polis birimi. YPG'nin bazı kontrol noktalarını tutuyor.