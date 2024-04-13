PKK'nın sözde Paris sorumlusu İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılında “terör örgütü üyesi olmak” suçundan 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Serhat G’nin İstanbul’a uçakla geleceğini belirledi.

İstanbul Havalimanı’na iniş yapan uçağından inen Serhat G, bekleyen polisler tarafından gözaltına alındı ve emniyet müdürlüğüne götürüldü. PKK/KCK terör örgütünün iddia edilen “Paris kuzey gençlik kolu sorumlusu” olan Serhat G için İnterpol Daire Başkanlığı tarafından kırmızı bültenle arama talebi olduğu öğrenildi.

Paris Ceza Mahkemesi, terörist Serhat G’ye “terörizmi finanse etmek” suçundan 2 yıl 10 ay denetimli serbestlik dahil olmak üzere toplam 4 yıl hapis ve gözetim altında tutulma cezası verdi. Ayrıca, 5 yıl boyunca silah taşıması veya bulundurması yasaklandı. 2014 yılında Serhat G’nin terör örgütünün kırsal alanına katıldığı belirlendi.