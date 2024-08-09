PKK'ya ağır darbe. 315 Tim katıldı. Binlerce silah ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
PKK'ya ağır darbe. 315 Tim katıldı. Binlerce silah ele geçirildi

Terör örgütü PKK’nın yaz aylarında saldırılar yapmak için mağara ve sığınaklara sakladıkları mühimmatlara yönelik operasyonlar yapıldı. Gürz 5 adı verilen operasyonlarda 76 sığınak ve mağara imha edildi. Binlerce mühimmat ele geçirildi.

PKK'ya ağır darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 12 ilde PKK’ya karşı düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı. Gürz 5 adı verilen operasyonlarda PKK’nın yaz aylarında saldırı yapmak için sakladığı mühimmat ve silahların olduğu sığınak ve mağaralar imha edildi.

76 mağaranın imha edildiği operasyonlarda;

-102 füze

-132 havan ve bombaatar mühimmatı

-191 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği

-2 bin 604 fünye

-165 adet el bombası

-22 EYP

-55 makineli uçaksavar topu mühimmatı

-8 bin 237 adet mühimmat ile çok sayıda patlayıcı ele geçirildi.

-Operasyonlara 315 tim, 3 bin 996 jandarma personeli, SİHA ve ATAK helikopterlerde katıldı.

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