PKK'ya ağır darbe. 315 Tim katıldı. Binlerce silah ele geçirildi

PKK'ya ağır darbe
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 12 ilde PKK’ya karşı düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı. Gürz 5 adı verilen operasyonlarda PKK’nın yaz aylarında saldırı yapmak için sakladığı mühimmat ve silahların olduğu sığınak ve mağaralar imha edildi.
76 mağaranın imha edildiği operasyonlarda;
-102 füze
-132 havan ve bombaatar mühimmatı
-191 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği
-2 bin 604 fünye
-165 adet el bombası
-22 EYP
-55 makineli uçaksavar topu mühimmatı
-8 bin 237 adet mühimmat ile çok sayıda patlayıcı ele geçirildi.
-Operasyonlara 315 tim, 3 bin 996 jandarma personeli, SİHA ve ATAK helikopterlerde katıldı.