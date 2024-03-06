PKK'ya Bozdoğan - 8 operasyonu. Onlarca mağara ve sığınak imha edildi

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından Bozdoğan-8 operasyonunun detaylarını açıkladı. PKK’nın kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacı ile mağara ve sığınaklara sakladıkları silah ve mühimmatlar ile beraber 9 ilde 59 mağara ve sığınağın imha edildiğini açıkladı.

Yapılan operasyon sonucunda;

1 adet AT-13 Metis Tanksavar Füzesi,

2 adet Güdümlü Füze,

701 Adet El Bombası,

184 Adet RPG-7 Anti Tank Mühimmatı ve

64 kg C4 Patlayıcı olmak üzere çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği açıklandı.

Ayrıca bakan Yerlikaya son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceğini açıkladı.

Ali Yerlikaya’nın açıklaması şu şekilde: