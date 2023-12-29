PKK'ya darbe üstüne darbe! 10 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Suriye ve Irak’taki terör operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

12 askerin şehit edildiği saldırıların ardından, 71 hedefin vurulduğunu ve 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyen Aktürk, “Böylece 81’i son bir haftada olmak üzere yıl içerisinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2 bin 201’e ulaşmıştır.” İfadelerini kullanmıştı.