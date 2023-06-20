Plajların Trendi Deniz Şortu ve Mayo Tasarımları

Erkek Deniz Şortunda Dinamik Detaylar

Koton’un suya karşı dayanıklı kumaş içerikleri ve dinamik baskı tasarımlarıyla tamamlanan erkek deniz şortu modelleri ile tanışmaya ne dersiniz? Plaj kombinlerine konfor ve şıklık katan bu modeller yaz temasına uygun baskı modellerine ev sahipliği yapıyor. Ayarlanabilir bel bağcığı ve hafif kumaş yapısı sayesinde kullanışlı bir ürün olmayı başaran erkek mayo şort modelleri yaz dolabınızın favorisi olmaya aday.

Diğer şort modellerine nazaran daha hızlı kuruma özelliğine sahip olan yüzme şortu modelleri hem plaj aktivitelerinde hem de yüzerken tercih edebileceğiniz bir plaj giyim modeli. Yazın enerjisini yansıtacak canlı tasarımların yanı sıra tek renk ve basic erkek şort mayo modelleri de görebileceğiniz bu koleksiyon her erkeğin tarzına uyacak alternatiflerle tamamlanıyor.

Palmiye, plaj, sörf, tropik ve manzara gibi yaz ruhunu yansıtan baskı temalarının çok sevildiği bu koleksiyonda siz de stilinize havalı bir dokunuş yapacak erkek deniz şortu kısa modellerini bulabilirsiniz.

Plaj Giyim ve Mayo Modellerini Keşfedin

Kadın mayo modellerinin plaj koleksiyonunuza renkli bir hava katmak doğru seçim olduğunu söylemek hiç de yanlış olmaz. Farklı tarzda model, kalıp ve renk seçeneğiyle karşımıza çıkan mayo modelleri hem canlandırıcı hem de basic temalarla vitrinleri süslüyor.

Favori mayo renklerinden biri olan siyah mayo modelleri zarif tasarım detaylarıyla tamamlanarak farklı stillerin gözdesi olmayı başarıyor. Kırmızı, turuncu ve mavi gibi favori yaz renklerinin göze çarptığı koleksiyonda iki ve üç renkli, zebra desenli ve parlak mayo tasarımları da büyük ilgi görüyor.

İnce askılı, straplez ve cut out detaylı tasarımların yanı sıra yüzücü mayosu gibi spesifik özelliklere sahip ürünleri de görebileceğiniz bu koleksiyonda stilinizle uyumlu birçok model seçeneği bulunuyor. Klasik modellerden şaşmayanlar için ise U yaka, V yaka ve tek omuz mayo modellerini tasarlayan Koton, her yaştan kadının ilgisini çekecek şık bir stilin kapısını aralıyor.

Son yılların favori plaj giyim ürünü toparlayıcı mayo modellerini de özgün tasarım detaylarıyla beğeninize sunan Koton.com’da yaz alışveriş listenize son dokunuşu şıklıkla yapabilirsiniz.