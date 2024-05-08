Sarayköy'deki jeotermal kuyunun kapatılma çalışmaları devam ediyor

Sakarya Mahallesi'nde kurulacak jeotermal tesisin çalışanları, patlama sonrası yükselen termal suyu kesmek için yoğun çaba harcıyor.

Kuyunun basıncının azaldığı zamanlarda beton dökülerek çalışmalar yürütülüyor. Yeraltından yükselen sıcak suyun zaman zaman 100 metreye kadar yükseldiği belirtilirken, güvenlik amacıyla Babadağ-Sarayköy yolu polis ve jandarma ekiplerince kapatıldı.

AFAD ekiplerinin yaptığı ölçümlerde insan sağlığına zararlı bir gaz yayılımının olmadığı tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Patlamanın yaşandığı olayda yaralanan olmamıştı ve çevrede güvenlik önlemleri alınmıştı.