Plaka değişikliği yapacaklar dikkat

PTT AŞ, 184 yıldır hem yurt içinde hem de yurt dışında kesintisiz hizmet sunmaktadır. E-Devlet Kapısı üzerinden PTTBank, e-Apostil, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS), Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), Filateli, Kişisel Pul, PTT Kargo, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Telgraf gibi birçok hizmeti vatandaşların kullanımına sunmaktadır.

HGS alanında gerçek veya tüzel kişi olarak bakiye yükleme, iptal başvurusu, geçiş bilgileri sorgulama, ihlalli geçiş bilgileri sorgulama ve hesap bilgileri sorgulama gibi birçok işlemi e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilirsiniz. Ayrıca, kayıtlı gönderi takibi, posta kodu sorgulaması, talep, öneri, şikayet başvuruları, PTT KEP Hesabı online başvuru, PTT üzerinden yapılan kurum ödemeleri sorgulama, en yakın PTT iş yerini sorgulama, elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) evrak doğrulama ve bireysel ön kabul başvurusu gibi hizmetler de e-Devlet Kapısı aracılığıyla sunulmaktadır.

E-Devlet Kapısı’na on bir haneli T.C. Kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yaparak PTT AŞ’nin hizmetlerine ulaşabilirsiniz.

E-Devlet şifreniz yoksa, PTT iş yerlerinden bu hizmetleri gerçekleştirmek için gerekli şifreyi temin edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için PTT AŞ’nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.