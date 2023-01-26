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Plaket nedir ve neden önemlidir?

Bir alanda başarılı olmuş sevdiklerinize başarılarının küçük bir nişanesi olarak manevi değer taşıyan plaketler, çeşitli malzemelerden yapılan ödüllerdir.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 15:34
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Plaket nedir ve neden önemlidir?

Plaket nedir ve neden önemlidir?
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Kristal plaketler ise plaketler arasında en popüler olan ve göze çarpıcı gelendir. Plaket, masa isimliği gibi sevdiklerinizi mutlu edecek ürünleri uygun fiyata satın almak istiyorsanız www.istanbulplaket.com internet sitesini ziyaret edip kendinize en uygun ürünü bulabilirsiniz.

Masa isimliği

İsim etiketi kullanmak birçok şirketin uyguladığı bir şeydir. Masa isim etiketleri odanın kime ait olduğunu ve hangi pozisyonda çalıştığını gösterir. Özel bir kristal tasarım kaliteli bir görünüm sağlarken aynı zamanda masa isimliği sahibinin hangi mevkiide çalıştığını gösterir. Masa isimliği kullanımı firmalar için kurumsallık açısından da oldukça önemlidir. Firmaya daha ciddi bir görünüm kazandırır. Gerek metal gerekse de mermerden yapılan bu masa isimlikleri önemsiz gibi dursa da birçok anlamda avantaj kazandırır.

Kristal plaket nedir?

Birçok farklı plaket çeşidi bulunmaktadır ancak kullanıcılar tarafından bunlardan en şık olanının kristal plaket olduğu düşünülmektedir. Fakat kullanıldığı malzeme gereği ve üretiminde daha fazla emek harcanması sebebiyle kristal plaketlerin fiyatı biraz daha yüksektir. Firmalar tarafından ise “Ayın Çalışanı” veya “Yılın Çalışanı” gibi özel ödüller verilirken tercih edilmektedir.

Madalya

Madalya, bir spor dalında veya bir etkinlikte derece göstermiş ya da katılım sağlamış kişilere verilebilecek en anlamlı ve ekonomik hediyelerden bir tanesidir. Madalyanın da tıpkı plaketler gibi farklı çeşitleri bulunmaktadır;

- Baskılı Madalya

- Rofyel Kabartma Madalya

- Kristal Madalya

- Okul Madalyası

Birbirinden farklı plaket, masa isimliği, madalya vb. ürünleri satın almak isterseniz www.istanbulplaket.com internet sitesini inceleyebilirsiniz

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