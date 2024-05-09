Plastik boru yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Ankara-Aksaray karayolunda meydana gelen trafik kazasında, plastik atık su boruları yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralarla kurtuldu.
Kulu makas kavşağı yakınlarında gerçekleşen olayda, kamyonun sürücüsü M.Ş., direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç, yol kenarına devrildi ve yüklü plastik borular etrafa saçıldı.
Kazanın ardından bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ayakta tedavi edilerek kazadan hafif sıyrıklarla ayrıldı.
Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.