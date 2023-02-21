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Plastik fabrikası kül oldu 

Konya'da, plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Fabrika, kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 11:50
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Plastik fabrikası kül oldu 

Plastik fabrikası kül oldu 
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DHA'nın haberine göre, Selçuklu ilçesine bağlı Büyükkayacık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 405'inci Sokak'taki plastik fabrikasında, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. 

Alevleri fark eden işçiler, müdahale etmek istedi ancak hızla yayılınca itfaiyeye haber verildi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. 

Ekipler, yaptıkları ilk incelemede, yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi. Araştırma, devam ederken, alevlerin sardığı fabrika ise kullanılamaz hale geldi. 

 

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