PlayStation, Şubat ayının bedava oyunlarını duyurdu

Sony, PlayStation Plus abonelerine her ay sunduğu ücretsiz oyunlara Şubat 2025 için üç yeni yapımı ekledi. Bu oyunlar, oyunculara hem aksiyon dolu hem de nostaljik anlar yaşatacak. Listede yer alan yapımlardan biri, eleştirmenlerden 17/20 gibi yüksek bir puan alarak dikkat çekiyor.

Bu ayın en dikkat çekici oyunlarından biri Payday 3. 2023 sonunda piyasaya sürülen bu FPS oyunu, Starbreeze ve Overkill tarafından geliştirildi. Oyuncular, bir hırsız ekibinin parçası olarak büyük soygunlara girişiyor. Strateji ve takım çalışmasının kritik olduğu oyunda, aksiyon veya gizlilik odaklı bir yaklaşım benimseyebilirsiniz. Online işbirliği moduyla öne çıkan yapım, Şubat ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek.

İkinci oyun ise High on Life, 2022 sonunda çıkış yapan ve bilim kurgu ile mizahı birleştiren bir FPS. Rick & Morty’nin ortak yaratıcısı Justin Roiland tarafından geliştirilen bu oyun, absürt hikayesiyle fark yaratıyor. Konuşan silahlarla düşmanları alt ettiğiniz bu macera, kara mizah sevenler için birebir.

Üçüncü oyun ise nostalji rüzgarı estirecek Pac-Man World Re-Pac. 1999 yılında çıkan Pac-Man World’ün yeniden yapımı olan oyun, geliştirilmiş grafikleri ve modern kontrolleriyle dikkat çekiyor. Platform türünü seven oyuncular için keyifli bir deneyim sunuyor.

PS4 OYUNLARI KALDIRILIYOR

Sony, PlayStation Plus oyun havuzunda önemli bir değişiklik yapacağını da duyurdu. 2026 yılı itibarıyla PS4 oyunları kademeli olarak PlayStation Plus aylık oyunlarından kaldırılacak. Sony, PS5’e odaklanmayı hedeflediğini ve PS4 oyunlarının sadece istisnai durumlarda PlayStation Plus oyun kataloğuna ekleneceğini açıkladı.

Bu karar, Sony’nin geçmişte PS3 oyunlarına yaptığı gibi, eski nesli yavaş yavaş geri plana itme stratejisini sürdürdüğünü gösteriyor. PlayStation 5’e geçişi teşvik etmek isteyen şirket, yeni nesil oyunlara daha fazla ağırlık vermeyi amaçlıyor.