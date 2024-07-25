Plymouth, Victor Palsson'u kaptı

33 yaşındaki Victor, geçen sezonu Belçika Premier Lig ekiplerinden Eupen'de tamamladı. Takımının kilit oyuncuları arasında yer alan deneyimli oyuncu takımının küme düşmesi üzerine sözleşmesindeki sebest kalma opsiyonunu kullanarak İngiltere'nin yolunu tuttu.

Kariyerine Liverpool'da başlayan orta saha 2022-23'te MSL takımlarından DC United'da Wayne Rooney ile takım arkadaşıydı.

Son birkaç yıldır İzlanda milli takımının müdavimlerinden biri olan Victor, ülkesi adına 44 maçta forma giydi ve bir gol attı.