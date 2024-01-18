Kahvaltı sofralarında sevilerek tüketilen poğaçaların en makbulü içi yumuşak dışının ise kabarık olmasıdır. Poğaçayı yaparken kabarık olması için tarifin bazı püf noktaları mevcut. Peki, poğaça nasıl kabarır? Poğaça tarifinin püf noktaları neler?

İşte kabaran poğaça tarifi…

POĞAÇA TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 1 su bardağı ılık süt

- 1 yemek kaşığı instant maya

- 4 yemek kaşığı toz şeker

- 1 su bardağı ılık su

- 1 su bardağı sıvı yağ

- 2 adet yumurta beyazı

- 5,5 su bardağı un

- 1 yemek kaşığı tuz

- 200 gram kaşar peyniri (küp doğranmış)

Üzeri için:

- 2 adet yumurta sarısı

- 1,5 yemek kaşığı susam

POĞAÇA NASIL YAPILIR?

Geniş bir kasede ılık süt, maya ve şekerle karıştırma işlemi yapın, ardından karışımı 5 dakika bekletin. Üzerine ılık su, sıvı yağ ve yumurta beyazını ekleyip iyice karıştırın. Son olarak un ve tuz ekleyerek yumuşak ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hazırladığınız hamurun üzerini temiz bir bezle örterek oda sıcaklığında 1 saat mayalanmaya bırakın. Mayalanmış hamuru 20 eşit bezeye bölün. Bezeleri yuvarlayın, elinizle hafifçe düzleştirin ve ortalarına rendelenmiş kaşar peyniri ekleyip top haline getirin.

Poğaçaları pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin. Daha yumuşak ve dolgulu poğaçalar elde etmek için 10-15 dakika kadar tepside mayalandırabilirsiniz. Poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürün ve susam serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 185 derece fırında 20 dakika pişirin.