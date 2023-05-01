Poğaça nasıl yapılır? Poğaça tarifinin malzemeleri neler?

Pastanelerden poğaça almak yerine evde yapabileceğiniz hem pratik hem de lezzetli poğaça tarifini sizler için derledik. Peki, poğaça nasıl yapılır? Poğaça tarifinin malzemeleri neler?

Poğaça nasıl yapılır? Poğaça tarifinin malzemeleri neler?

Evde çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak hem lezzeti hem pratikliğiyle sık sık yapmak isteyeceğiniz poğaça tarifini derledik. Poğaça yapmak isteyenler poğaça tarifini ve poğaça yapılışının püf noktalarını araştırıyor. Peki, poğaça nasıl yapılır? Poğaça tarifinin malzemeleri neler?

Sizler için poğaça yapılışını ve poğaça yapılışının püf noktalarını derledik. İşte poğaça tarifi..

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POĞAÇA MALZEMELERİ NELER?

- 1 su bardağı sıvı yağ

- 2 su bardağı ılık süt

- 2 yumurta akı

- 1 paket yaş maya

- 2 tatlı kaşığı toz şeker

- 5-6 bardak un

POĞAÇA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Önceden ısıtılan sütü yoğurma kabına alın ve içerisine yaş maya ekleyin. Bu karışımın içine yumurtanın akını, şeker ve tuzu da ilave edip elinizle karıştırın. Unu azar azar ilave ederek yoğurun.

Hamurun yumuşak ve ele yapışmayan bir kıvam alması gerekiyor. Daha sonra yoğurma kabının ağzını kapatıp oda ısısında mayalanmaya bırakın.

Hamur 2 katı kadar kabardığı zaman, mayalanmış demektir. Mayalanmış olan hamurdan arzu ettiğiniz ebatta parçalar koparıp şekil verin. Yağlı kâğıt serili fırın tepsisine aralıklarla dizin.

Bu şekilde tepsinin ağzını kapatarak 1 saat kadar bekletirseniz poğaçaların hamuru daha da şişer ve yumuşak olur.

Son işlem olarak da hamurların üzerine dikkatlice yumurta sarısını sürdükten sonra, 200 derecede ısıtılmış fırında 15 -20 dakika kızarana kadar pişirin.

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