Pogba Juventus'ta artık asgari ücrete oynayacak

Juventus'un Fransız yıldızı Paul Pogba'nın ikinci numunesine yapılan test de pozitif çıkmasının ardından İtalyan devinden oyuncu için flaş bir karar aldı.

Pogba Juventus'ta artık asgari ücrete oynayacak

30 yaşındaki Pogba'nın ligin ilk haftasında Udinese ile oynanan maçın ardından alınan numunesinde yüksek oranda testosteron tespit edildi.

11 Eylül'de açıklanan ilk sonuca itiraz eden Pogba'nın ikinci numunesinin de pozitif çıktığı açıklandı.

Her ne kadar sözleşme fesih yoluna gitmese de oyuncuya maaşında kesinti yapılacağına dair bir mektup gönderen Juventus, Pogba’ya büyük bir olasılıkla İtalyan Futbolcular Birliği ile yapılan toplu sözleşmede belirtilen asgari ücreti ödeyecek.

30 yaşındaki orta saha oyuncusunun yıllık brüt maliyetinin 42 bin 177 Euro'luk alt sınıra çekilmesi bekleniyor. Bu durumda Pogba’nın aylık geliri yaklaşık 2 bin Euro olacak.

İki taraf arasındaki sözleşmesinin feshedilme ihtimali hala bulunsa da Juventus yönetimi bu yönde bir karar vermeden önce oyuncudan ve menajerinden gelecek haberi bekliyor.

Öne Çıkanlar
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 4 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 4 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Pendikspor'da Osman Özköylü dönemi resmen sona erdi Spor
Pendikspor'da Osman Özköylü dönemi resmen sona erdi
İsrail için yeni animasyon hazırladılar Video
İsrail için yeni animasyon hazırladılar
İsrail Hamas'ın merkezini böyle vurdu. Koca mahalleyi haritadan sildiler Dünya
İsrail Hamas'ın merkezini böyle vurdu. Koca mahalleyi haritadan sildiler
9 milyon liralık gasp yapan şüphelileri “ayakkabı” yakalattı Gündem
9 milyon liralık gasp yapan şüphelileri “ayakkabı” yakalattı
Fenerbahçe'ye Karşıyaka şoku. İzmir'de mağlup oldu Spor
Fenerbahçe'ye Karşıyaka şoku. İzmir'de mağlup oldu
"Gündemden uzaklaşıp bu akıllı miniğe bakalım" videosudur. Becerisiyle hayran bıraktı Video
"Gündemden uzaklaşıp bu akıllı miniğe bakalım" videosudur. Becerisiyle hayran bıraktı
Milliler Tunus'a mağlup oldu Spor
Milliler Tunus'a mağlup oldu