Pogba Juventus'ta artık asgari ücrete oynayacak

30 yaşındaki Pogba'nın ligin ilk haftasında Udinese ile oynanan maçın ardından alınan numunesinde yüksek oranda testosteron tespit edildi.

11 Eylül'de açıklanan ilk sonuca itiraz eden Pogba'nın ikinci numunesinin de pozitif çıktığı açıklandı.

Her ne kadar sözleşme fesih yoluna gitmese de oyuncuya maaşında kesinti yapılacağına dair bir mektup gönderen Juventus, Pogba’ya büyük bir olasılıkla İtalyan Futbolcular Birliği ile yapılan toplu sözleşmede belirtilen asgari ücreti ödeyecek.

30 yaşındaki orta saha oyuncusunun yıllık brüt maliyetinin 42 bin 177 Euro'luk alt sınıra çekilmesi bekleniyor. Bu durumda Pogba’nın aylık geliri yaklaşık 2 bin Euro olacak.

İki taraf arasındaki sözleşmesinin feshedilme ihtimali hala bulunsa da Juventus yönetimi bu yönde bir karar vermeden önce oyuncudan ve menajerinden gelecek haberi bekliyor.