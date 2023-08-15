Polis baskınında buzdolaplarından parçalanmış 34 ceset çıktı

Meksika’da polislerin 5 eve düzenlediği baskında buzdolaplarına saklanmış toplam 34 ceset bulundu.

Polis baskınında buzdolaplarından parçalanmış 34 ceset çıktı

Meksika’nın Veracruz eyaletinde yer alan Poza Rica şehrinde emniyet güçleri, ordu ve savcılık personelinin ortak katılımıyla 5 eve düzenlenen operasyonda buzdolaplarında saklanmış halde 34 kişiye ait ceset bulundu.

CESETLERİ PARÇALANIP POŞETLEDİLER

Yetkililer, cesetlerin parçalanıp poşetlendiğini belirterek, olayla ilgili 6 kişinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonun polise ateş açan silahlı bir grubun yakalanması amacıyla başlatıldığı, ardından silahlı kişilerin sığındıkları evde yapılan aramada 14 cesedin bulunması üzerine operasyonun genişletildiği aktarıldı.

CİNAYETLERİ KARTEL İŞLEDİ

Savcılık, operasyonda ayrıca suçlulara ait 1 araç, çeşitli silahlar ve bir miktar uyuşturucuya da el konulduğunu belirtti. Cinayetlerin bölgede faaliyet gösteren ve çeşitli suçlara karıştığı bilinen Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) tarafından işlendiği düşünülüyor.

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