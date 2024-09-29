Polis denetiminden kaçan motosikletli yakalandı

Kaynak: DHA
Polis denetiminden kaçan motosikletli yakalandı

İstanbul Fatih'te uyuşturucu ticaretinden aranması olan şüpheli polisin takibiyle yakalandı.

Fahit'te uyuşturucu ticaretinden aranması olan şüpheli polisin takibiyle yakalandı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yedikule Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletli şüpheli denetim yapan polis ekiplerini fark edince kaçmaya başladı.

Ekipler şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan aranması olduğu öğrenildi. Şüphelinin yakalandığı o anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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