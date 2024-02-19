Polis ekiplerinden ruhsatsız tabanca operasyonu

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor.

Ekiplerin yaptığı operasyon sonucunda 8 şüpheli şahsın yapılan üst ve araç aramasında, 7 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 66 adet fişek ile bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar ve ele geçirilen ruhsatsız tabancalar hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.