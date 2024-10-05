Polis ekiplerinden vatandaşlara uyarı! Dikkatli olun

Kaynak: İHA
Polis ekiplerinden vatandaşlara uyarı! Dikkatli olun

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ilçedeki vatandaşları suç ve suçlulara karşı uyardı.

Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri ilçe merkezinde bulunan esnaflar tek tek ziyaret edip suçlulara karşı uyarıda bulundu.

Esnaflarla bir araya gelen polis ekipleri, KADES uygulaması ve indirilmesi, aile içi ve kadına şiddet konusu, dolandırıcılık, yeni suç yöntemleri olan telefon ve internet dolandırıcılığı, genel güvenlik konuları, güvenli internet kullanımı, 112 Acil Çağrı Merkezi hattı ve kullanım şekli, emniyet kemerinin önemi ve iş yerlerinden hırsızlık konularda bilgilendirme yaptı.

Polis ekipleri yaptıkları bilgilendirmelerin yanı sıra bu tür konuları detaylı anlatan broşürlerde dağıttı.

Son Haberler
Lavantanın Mutfakta Kullanımı: Sağlık ve Lezzet İkisi Bir Arada
Lavantanın Mutfakta Kullanımı: Sağlık ve Lezzet İkisi Bir Arada
Sararmış bardakların rengi nasıl açılır?
Sararmış bardakların rengi nasıl açılır?
Platonik aşk dehşetinde zanlı adliyede
Platonik aşk dehşetinde zanlı adliyede
İktisatçı Mahfi Eğilmez enflasyonun tek haneye nasıl düşeceğini kelime kelime anlattı
İktisatçı Mahfi Eğilmez enflasyonun tek haneye nasıl düşeceğini kelime kelime anlattı
Kalp ameliyatlarında teknoloji rüzgarı! Daha az ağrı, daha hızlı iyileşme sağlıyor
Kalp ameliyatlarında teknoloji rüzgarı! Daha az ağrı, daha hızlı iyileşme sağlıyor