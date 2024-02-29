Polis husumetlisini vuran şüpheliyi kuryenin motosikletiyle yakaladı. Yaşananlar Türk dizilerini aratmadı

Kaynak: DHA
Polis husumetlisini vuran şüpheliyi kuryenin motosikletiyle yakaladı. Yaşananlar Türk dizilerini aratmadı
Elazığ’da bir polis husumetlisini silahla vurup kaçan şüpheliyi bir kuryenin motosikletiyle yakaladı.

Elazığ’da bir polis husumetlisini silahla vurup kaçan şüpheliyi bir kuryenin motosikletiyle yakaladı. Yaşanan olay sonrası kurye Musa Aydın (26), çalıştığı lokantadan verilen sipariş için o esnada yolda olduğunu belirterek, Seyir halindeyken, bir polisin ‘Dur polis’ diye kendisini durdurduğunu, Polis amirinin arkasına bindiğini kendisine ‘ileride koşan adamı takip et’ dediğini söyledi.

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“500-600 METRE SONRA KAÇAN ZANLIYI YAKALADI”

Adamı takip etmeye başladıklarını aktaran kurye Aydın, “Ara sokaklardan takip ettik. Takip sırasında caddelerin, sokakların ismini amire söylüyordum. 500-600 metre sonra kaçan zanlıyı yakaladı. Olay, böyle gerçekleşti. Başımızdan böyle bir macera geçti. Keşke böyle şeyler olmasa” ifadelerini kullandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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