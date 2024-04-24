Polis memuru, intihar etmek isteyen adamı böyle yakaladı

Kaynak: İHA
Polis memuru, intihar etmek isteyen adamı böyle yakaladı
Çorum'da intihar etmek için aydınlatma direğine çıkan 58 yaşındaki adamı, itfaiye aracının sepetine çıkan polis memuru belinden kavrayarak kurtardı.

Çorum'da merkez ilçeye bağlı Kale Mahallesi’nde alkollü olduğu belirtilen İ.K. isimli şahıs, bir aydınlatma direğinin üzerine çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Bu sırada itfaiye aracının sepetine çıkan bir polis memuru, İ.K.’nin dalgınlığını fırsat bilip şahsı belinden tutarak çekti.

Aşağıya indirilen şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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