Polis şehit eden Anucur Çetesi için isyan ettiren tahliye kararı! Şeyda Yılmaz'ın acısı tazeyken...

Elif Altın'ın haberine göre, 25 Ağustos tarihinde İstanbul’da polis ekiplerine yapılan bir ihbarda uyuşturucu ticareti yapıldığı ifade edildi. Polis ekiplerinin olay yerine intikal etmesi ile ekiplere ateş açıldı. Çıkan çatışma sonucunda 1 polis memuru ağır yaralanmış, Hakan Telli isimli polis ise şehit edilmişti.

Sonrasında yapılan ihbar ile beraber olaya ilişkin 30’u tutuklu 51 sanık hakkında dava açılmıştı.

İstanbul 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanıklardan Ozan Anucur “Polis olduklarını kesinlikle düşünmedik” ifadesini kullandı. Davadaki müşteki polis memuru ise ifadesinde “Kapıyı çaldık ve polis olduğumuzu söyleyerek kapıyı açmalarını söyledik. Yani polis olduğumuzu biliyorlardı” dedi.

Mahkeme heyeti tarafından verilen kararda Anucur Çetesi üyesi oldukları tespit edilen sanıklardan 17’si hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve imza atmak şeklinde adli kontrol şartı verilerek tahliye kararı verildi.

İSYAN ETTİREN TAHLİYE KARARI

Türkiye henüz geçtiğimiz günlerde Ümraniye’de Yunus Emre Geçti’nin şehit ettiği Şeyda Yılmaz’ın acısını yüreklerinde hissederken, birkaç ay önce polis şehit eden çeteden 17 sanığın tahliye edilmesi kararına isyan etti.