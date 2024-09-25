Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’nin kuzeni de polis tarafından yakalandı

Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin kuzeninin sosyal medyada silahlı fotoğraflar paylaştığı tespit edilince polis harekete geçtiği ifade edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Eylül'de yaptıkları incelemelerde, bir kişinin sosyal medya hesabında silahlı fotoğraflar paylaştığını belirledi.

Yapılan araştırmalar sonucunda, bu kişinin Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin kuzeni K.G. olduğu tespit edildi.

Polis, Sultanbeyli ilçesi Akşemsettin Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyerek K.G.'yi gözaltına aldı. Sorgulama sırasında, K.G.'nin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan K.G., "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 25 Eylül'de adliyeye sevk edildi.