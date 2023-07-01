Polis şüphelendi durdurdu. Üstünden tam 9 parça…

Manisa’da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde 9 parça halinde 5,77 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan kilitli poşetler ele geçirildi.

Polis şüphelendi durdurdu. Üstünden tam 9 parça…

İHA’nın haberine göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Yunusemre ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada, 9 parça halinde 5,77 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan kilitli poşetler ele geçirildi.

Konuyla ilgili S.B. (25) isimli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

aw925444-01.jpg

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Osman Özköylü: Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz Spor
Osman Özköylü: Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz
Antalya’da Suriyeliler bayraklarıyla ile denize girdi. Ülke onların olmuş Güncel
Antalya’da Suriyeliler bayraklarıyla ile denize girdi. Ülke onların olmuş
Kadıköy ve Kabataş iskelelerinde Adalar yoğunluğu Güncel
Kadıköy ve Kabataş iskelelerinde Adalar yoğunluğu
Kars'ta bozayıların kaşındığı ağaçlar ve çevresinde kesim yapılmayacak Güncel
Kars'ta bozayıların kaşındığı ağaçlar ve çevresinde kesim yapılmayacak
Nurcihan Ekinci Avrupa ikincisi! Spor
Nurcihan Ekinci Avrupa ikincisi!
Ardahan'da otomobil devrildi: 5 kişi yaralandı Güncel
Ardahan'da otomobil devrildi: 5 kişi yaralandı
Fransa’da İngilizce ve Fransızca ders veren akademisyene akıl almaz tavsiye: “Fransızca öğrenin” Güncel
Fransa’da İngilizce ve Fransızca ders veren akademisyene akıl almaz tavsiye: “Fransızca öğrenin”