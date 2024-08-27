Polise yumruk atmıştı... Sonu cezaevi oldu

Kırıkkale Zafer Caddesi'nde bir şahsın çevreye rahatsızlık verdiğinin ihbar edilmesi üzerine bölgeye yunus ekipleri intikal etti.

Alkollü olduğu düşünülen Y.O, polislerin ihtarlarına rağmen çevreye rahatsızlık vermeyi devam etti, daha sonra ise ekiplerin müdahale edecekleri esnada 2 polis memuruna yumruk atarak mukavemette bulundu.

Gözaltına alınan alkollü şahsın ve hakkında 4 ayrı suçtan arama kararı ile 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıkan Y.O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şahsa yapılan sağlık kontrolü sonrasında adliyeye sevk edilen Y.O, çıkarıldığı hakimlikçe polise mukavemet suçu ve mevcut aranmaları dolayısıyla tutuklandı.

Öte yandan, darp raporu alan polislerden birinin baş parmağında kırık olduğu öğrenildi.