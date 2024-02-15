Polisevi saldırısında sanıklara tahliye. 1 polis şehit olmuştu

Kaynak: İHA
Polisevi saldırısında sanıklara tahliye. 1 polis şehit olmuştu
Mersin’de 2022 de polis evi saldırısında bulunan ve tutuksuz olarak yargılanan 8 sanığın dosyası kapanıp, beraat ederken, bulunamayan sanıkların dosyasının ayrılmasına karar verildi.

26 Eylül 2022 tarihinde 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Mezitli ilçesindeki Tece Polisevine düzenlenen saldırıyla ilgili görülen davada karara varıldı. Mahkeme, tutuksuz sanıklar Ahmet E., Mazlum D., Sait D., Abdulgalip G., Zeki Ö., Mazlum K., Kahraman B. ve Fatih S.'nin beraatine karar verdi. Mahkeme Heyeti, firari sanıklar Ahmet Ahmo'nun ve Dilşah Ercan dosyasının ise ayrılmasına karar verdi.

İki kadın terörist Mersin’de kadın terörist tarafından 26 Eylül 2022 tarihinde düzenledikleri saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, meslektaşı Abdulkadir Öztürk yaralanmıştı. Yüksekten atlayan 2 kişinin ve Kurşun isabet eden bir kadın yaralandığı, saldırıyı yapan teröristler, patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu etkisiz hale geldi.

İddianame, 10 sanık hakkında, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye 7 kez teşebbüs', 'kişiyi tasarlayarak öldürmeye 3 kez teşebbüs', 'mala ve kamu malına zarar verme' ve 'yasak maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme' sebepleriyle ceza istenmişti.

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