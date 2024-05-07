Polisin ‘Dur’ ihtarına uymamıştı, yakalandı

Kaynak: İHA
Polisin ‘Dur’ ihtarına uymamıştı, yakalandı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsü yakalandı.

Polis ekipleri, Emirhan Y. tarafından kullanılan 16 AVK 953 plakalı motosiklete yönelik gerçekleştirilen 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Ancak polis ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda kaçış sona erdi.

Bursa-Mudanya yolu üzerinde yaşanan takip, adeta film sahnelerini aratmadı. Ancak güvenlik endişeleri nedeniyle polis ekipleri, motosikletin peşini bıraktı.

Olayın ardından Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emirhan Y.'yi yakalayarak adli işlem başlattı.

Emirhan Y.'ye kasksız motosiklet kullanmak, ters yönde ilerlemek, kırmızı ışık ihlali ve yetersiz ehliyetten toplamda 24 bin lira idari para cezası kesildi.

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