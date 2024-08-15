Polisin 'dur' ihtarına uymayan 1'i hükümlü 2 kişi yakalandı

Kaynak: DHA
Polisin 'dur' ihtarına uymayan 1'i hükümlü 2 kişi yakalandı

Kayseri'de, polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya çalışan ve hakkında kesinleşmiş 30 yıl 3 ay 5 gün hapis cezası bulunan Y.G. (43) ile yanında bulunan S.G. (32), takip sonucu yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'tehdit', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'basit yaralama' ve 'dolandırıcılık' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Y.G. ve yanındaki S.G.'nin yerleri tespit edildi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan iki şüpheli, otomobille kaçmaya çalıştı ancak yapılan takip sonrası yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Takip sırasında yaralanan bir polis memuru, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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