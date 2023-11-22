Polislerden polislere operasyon. Skandal rüşvet çarkı ortaya çıktı

İstanbul'da rüşvet operasyonunda 46 polis gözaltına alındı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden de açıklama geldi.

KAYNAK: DHA
Polislerden polislere operasyon. Skandal rüşvet çarkı ortaya çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan tespitlerin ardından 7 Kasım günü operasyon için düğmeye basıldı. İki aşamalı olarak planlanan rüşvet operasyonun ilk aşamasında 59 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların hepsi çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Rüşvet operasyonun ikinci aşamasında ise 21 Kasım sabah saatlerinde 46 polis memurunun yakalanması için harekete geçildi. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla başlatılan rüşvet operasyonunda 46 polis gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan rüşvet operasyonda gözaltına alınan polislerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada olayla ilgili İstanbul Valiliği'nden de açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; "rüşvet almak/vermek" suçu ile ilgili yürütülen projeli ve teknik takipli operasyon kapsamında; 2022 ve 2023 senelerinde toplam 67 farklı eylemde, 62 sivil şahsın rüşvet verdiği, 46 polis memurunun rüşvet aldığı tespit edilmiştir. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlarda 59 sivil şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.

Bu kapsamda İstanbul, Kocaeli, Bitlis, Muş, Gümüşhane ve Şırnak'ta toplam 46 adrese baskın düzenlenmiş, eylemlere karıştıkları tespit edilen 46 polis memuru yakalanmıştır. Yakalanan şahısların emniyetteki işlemleri devam etmektedir.

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