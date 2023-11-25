Meclis’te 2 metrelik suç örgütü listesi açtı. “Hepsi Türkiye’de cirit atıyor”

Son dönemde suç örgütlerine yönelik operasyonlar artarken Meclis’te çarpıcı anlar yaşandı. CHP’li Milletvekili Cevdet Akay 2 metrelik suç örgütü listesi açarak Hepsinin Türkiye’de cirit attığının altını çizdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Meclis’te 2 metrelik suç örgütü listesi açtı. “Hepsi Türkiye’de cirit atıyor”

Kara para aklamanın yaygınlaşmasının nedenlerinin araştırılması için verilen önergenin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sırasında kürsüde 2 metrelik örgüt listesi açıldı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedilen araştırma önergesinin görüşmelerinde CHP Milletvekili Cevdet Akay tarafından açılan listede, Türkiye'de cirit atan suç örgütlerinin isimleri sıralandı.

TÜRKİYE GRİ LİSTEYE ALINDI

Birgün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, Türkiye Kasım 2021’de, “Kara para ve terörizmin finansmanıyla mücadele konusunda yeterince mücadele edilmediği” gerekçesiyle Mali Eylem Görev Gücü tarafından gri listeye alındı. Muhalefet, Türkiye’nin cari açık finansmanı için kara parayla mücadele ve terörizmin finansmanı konusunda önlemlerin gevşetildiği gerekçesiyle iktidarı eleştirdi. Türkiye, mücadele ve önlemlerin yetersizliği nedeniyle uyuşturucu baronları ile uluslararası çete liderleri için adeta, “Cennet ülke” konumuna geldi.

SUÇ ÖRGÜTLERİ LİSTESİ KÜRSÜDE

Kara para aklamanın yaygınlaşmasının nedenlerinin araştırılması amacıyla verilen, ancak AKP ve MHP oyları ile reddedilen araştırma önergesinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında CHP Grubu adına kürsüye çıkan CHP Milletvekili Cevdet Akay, elindeki 2 metrelik listeyi açarak, şunları söyledi:

“Kara para ve terörizmin finansmanıyla mücadele niçin bu kadar önemli? Toplam 1 trilyon 257 milyarlık faiz giderimiz var. Bu, bizim genel bütçe büyüklüğümüzün yüzde 10'una, vergi gelirlerimizin de yaklaşık yüzde 14'üne tekabül ediyor. Biz cari açığın finansmanı ile mücadele edeceksek bu faiz giderlerini aşağı çekmemiz lazım, bunun için de gri listeden çıkmamız lazım, gri listeden çıkmak için de bu mücadeleyi yapmamız lazım.”

Organize suç örgütü Komançero'nun lideri Hakan Ayık’ın yıllarca Türkiye’de kaçak şekilde elini kolunu sallayarak gezdiğini anımsatan CHP’li Akay, sözlerini şöyle sürdürdü:

HAKAN AYIK’A GÖZ MÜ YUMULDU?

“Uluslararası suç örgütlerinin uzun bir süredir arandığı belli, Komançero lideri gibi... ABD California Mahkemesi’nin bir kararı var, Hakan Ayık'ın ve diğer bazı Türk çete liderlerinin ülkemizden bu operasyonları yönettiğine dair. Yaklaşık üç yıl önce verilen bir karar bu. 2021 yılında verilmiş ama Avustralya tarafından da kırmızı bültenle aranan bir kişi bu. Niçin şimdiye kadar yakalanmadı? Yakalansaydı ne olurdu?”

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