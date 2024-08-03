Polislere ateş açan adam etkisiz hale getirildi

Kaynak: İHA
Polislere ateş açan adam etkisiz hale getirildi

Bilecik’te polise ateş açan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi. Öldürülen şahsın hakkında arama olduğu öğrenildi.

Bilecik’in Söğüt ilçesinde bir apartmanın zemin katından gelen silah sesleri sonrası olay yerine polis ekipleri geldi. Komşuların ihbarı sonrası gelen polisler daha öne araması olan Mehmet Köseoğlu’nu gözaltına almak için harekete geçti. Evin kapılarını kilitleyen Köseoğlu polislere av tüfeği ile ateş açtı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DEVREYE GİRDİ

Polislere açılan ateş sonrası devreye Eskişehir’den gelen Özel Harekat Polisleri girdi. Polisler, ateş açan şahsı 6 saat boyunca ikna etmeye çalışsa da sonuç alamadı. Özel Harekat Polisleri evin kapısını kırarak içeri girmeye çalışsa da kapının arkasına konan barikattan ötürü sonuç alamadı.

Sonrasında camı kırarak eve girmeye çalışan ekiplere Köseoğlu ateş açtı. Polisler, ateş açan şahsı öldürerek etkisiz hale getirdi. Öldürülen Köseoğlu savcının incelemesinin ardından Söğüt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

aw260264-01.jpg

aw260264-02.jpg

aw260264-04.jpg

Son Haberler
Yeni Akit'ten tacize uğrayan kadınlar için iğrenç başlık Gündem
Yeni Akit'ten tacize uğrayan kadınlar için iğrenç başlık
Nüfusu 33 binden 350 bine çıktı Gündem
Nüfusu 33 binden 350 bine çıktı
Yılan yılanı canlı canlı yuttu Gündem
Yılan yılanı canlı canlı yuttu
İstanbul Festivali Manga’yla başladı Kültür Sanat
İstanbul Festivali Manga’yla başladı
16 yaşındaki Kuzey Tunçelli tarih yazdı. Olimpiyatta yüzmede bir ilki başardı Spor
16 yaşındaki Kuzey Tunçelli tarih yazdı. Olimpiyatta yüzmede bir ilki başardı
Biden Netanyahu’dan anlaşmayı imzalamasını istedi Dünya
Biden Netanyahu’dan anlaşmayı imzalamasını istedi
Selvi ‘bu haydutların gözü dönmüş’ dedi! Türkiye’den üç ismi uyardı: Suikastlara aman dikkat Gündem
Selvi ‘bu haydutların gözü dönmüş’ dedi! Türkiye’den üç ismi uyardı: Suikastlara aman dikkat