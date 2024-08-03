Polislere ateş açan adam etkisiz hale getirildi

Bilecik’in Söğüt ilçesinde bir apartmanın zemin katından gelen silah sesleri sonrası olay yerine polis ekipleri geldi. Komşuların ihbarı sonrası gelen polisler daha öne araması olan Mehmet Köseoğlu’nu gözaltına almak için harekete geçti. Evin kapılarını kilitleyen Köseoğlu polislere av tüfeği ile ateş açtı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DEVREYE GİRDİ

Polislere açılan ateş sonrası devreye Eskişehir’den gelen Özel Harekat Polisleri girdi. Polisler, ateş açan şahsı 6 saat boyunca ikna etmeye çalışsa da sonuç alamadı. Özel Harekat Polisleri evin kapısını kırarak içeri girmeye çalışsa da kapının arkasına konan barikattan ötürü sonuç alamadı.

Sonrasında camı kırarak eve girmeye çalışan ekiplere Köseoğlu ateş açtı. Polisler, ateş açan şahsı öldürerek etkisiz hale getirdi. Öldürülen Köseoğlu savcının incelemesinin ardından Söğüt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.