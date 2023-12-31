Polisten kaçakçılık operasyonu. 18 gözaltı

Kaynak: AA
Polisten kaçakçılık operasyonu. 18 gözaltı
Konya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyon sonucunda 18 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yılbaşı öncesi gerçekleştirdiği operasyon kapsamında 43 iş yeri, 5 ev ve 2 araçta arama yapıldı.

Yapılan operasyonda içki üretiminde kullanılan 2 bin 745 litre etil alkol, 121 litre kaçak/sahte içki, 780 paket gümrük kaçağı sigara, 101 bin 800 bandrolsüz boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 335 paket doldurulmuş sigara, 90 gümrük kaçağı elektronik sigara, 3 sigara sarma makinesi, 24 gümrük kaçağı cep telefonu ve 124 aksesuarın ele geçirildiği bilgisi edinildi.

Silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda ise 9 ruhsatsız tabanca ve 22 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Yapılan operasyonda ayrıca halkın sağlığını tehlikeye atan sahte/kaçak kozmetik ürün üretici ve satıcılarına yapılan operasyonda ise 3 bin 287 kaçak/sahte kozmetik ürün, 1 kozmetik ürün dolum makinesi ve 66 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında 5607 sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

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