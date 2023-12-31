Yeni yıl öncesi Jandarmadan alkol denetimi

Kaynak: İHA
Yeni yıl öncesi Jandarmadan alkol denetimi
Jandarma ekipleri, Aydın'ın Didim ilçesinde yılbaşı tedbirleri kapsamında kaçak ve sahte alkol satışına yönelik 38 işyerinde inceleme yaptı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaklaşan yılbaşı öncesi alkollü içki satan iş yerlerine yönelik kaçak ve sahte içki denetimleri gerçekleştirildi.

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Bu kapsamda Didim'de denetim gerçekleştiren jandarma ekipleri, kaçak alkol kullanılmasını ve satılmasını önlemeye yönelik, 38 işletmeyi yılbaşı tedbirleri kapsamında denetledi.

Jandarma ekiplerince denetimlerin devam edeceği belirtilirken vatandaşların ise herhangi bir olumsuz durum yaşanması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları istendi.

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