Yeni yıl öncesi Jandarmadan alkol denetimi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaklaşan yılbaşı öncesi alkollü içki satan iş yerlerine yönelik kaçak ve sahte içki denetimleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Didim'de denetim gerçekleştiren jandarma ekipleri, kaçak alkol kullanılmasını ve satılmasını önlemeye yönelik, 38 işletmeyi yılbaşı tedbirleri kapsamında denetledi.



Jandarma ekiplerince denetimlerin devam edeceği belirtilirken vatandaşların ise herhangi bir olumsuz durum yaşanması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları istendi.